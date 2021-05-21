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- Samsun'da kanala düşen inek ve buzağı kurtarıldı
Samsun'da kanala düşen inek ve buzağı kurtarıldı
İtfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen buzağı ve anne inek için seferber oldu. Vatandaşların da yardım ettiği kurtarma operasyonunda inekler başarıyla kurtarıldı.
- İHA
- 21.05.2021 - 15:34
- Güncelleme : 21.05.2021 - 16:00
Samsun’un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen inek ve buzağı akıntıya kapıldı.
İneklerin kanala düştüğünü gören arazide çalışan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi.
Olay erine gelen Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri kanalda akıntıya kapılan inek ve buzağı için seferber oldu.
SUYA ATLADI
İlk önce akıntıda sürüklenen buzağıyı kurtarmak için bir itfaiye görevlisi suya atlayarak buzağıyı yakaladı. Vatandaşların da yardımıyla kenardan atılan ağ yardımıyla buzağı kanaldan çıkartıldı.
Anne inek de iple kenara çekilerek kurtarıldı.
Samsun'da kanala düşen inek ve buzağı kurtarıldı VİDEO