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Samsun'da kanala düşen inek ve buzağı kurtarıldı

Samsun'da kanala düşen inek ve buzağı kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen buzağı ve anne inek için seferber oldu. Vatandaşların da yardım ettiği kurtarma operasyonunda inekler başarıyla kurtarıldı.