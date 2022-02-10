Euro
15.49
0.05%
Dolar
13.53
-0.09%
Altın
797.34
-0.10%
Borsa
2051
0.40%
Bitcoin
612.350
2.86%
BTXN Coin
31.92
-2.89%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Samsun'da kar temizlerken çatıdan düşen adam can verdi

    Çarşamba ilçesinde kar yığınını temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kar temizlerken çatıdan düşen adam can verdi

    Samsun Çarşamba ilçesi Aşağımusalla Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ali Aydoğdu, kar yığınını temizlemek için çatıya çıktı.

    ÇATIDAN ZEMİNE ÇAKILDI

    Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısındaki karları temizleyen Ali Aydoğdu dengesini kaybetti.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bu etkiyle çatıdan zemine çakılan adam ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aydoğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Samsun da kar temizlerken çatıdan düşen adam can verdi #1


    Görüş Bildir