- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da kar temizlerken çatıdan düşen adam can verdi
Samsun'da kar temizlerken çatıdan düşen adam can verdi
Çarşamba ilçesinde kar yığınını temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
- İHA
- 10.02.2022 - 13:55
- Güncelleme : 10.02.2022 - 14:04
Samsun Çarşamba ilçesi Aşağımusalla Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ali Aydoğdu, kar yığınını temizlemek için çatıya çıktı.
ÇATIDAN ZEMİNE ÇAKILDI
Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısındaki karları temizleyen Ali Aydoğdu dengesini kaybetti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Bu etkiyle çatıdan zemine çakılan adam ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aydoğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.