Samsun'da kar temizlerken çatıdan düşen adam can verdi

Çarşamba ilçesinde kar yığınını temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun Çarşamba ilçesi Aşağımusalla Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ali Aydoğdu, kar yığınını temizlemek için çatıya çıktı.

ÇATIDAN ZEMİNE ÇAKILDI

Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısındaki karları temizleyen Ali Aydoğdu dengesini kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu etkiyle çatıdan zemine çakılan adam ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aydoğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.