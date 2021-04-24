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    Samsun'da karantinayı ihlal eden şahıs yurda yerleştirildi

    Samsun'da yapılan yol uygulamasında karantinada olması gereken şahıs tespit edilerek yurda gönderildi.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 18:13
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    Samsun'da karantinayı ihlal eden şahıs yurda yerleştirildi

    Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen vatandaş, yurda gönderilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Elifli Mahallesi güzergahında yaptıkları müşterek yol uygulamasında karantinada bulunması gerektiği halde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 58 yaşındaki N.T. isimli şahıs hakkında adlı işlem başlatıldı.

    Samsun da karantinayı ihlal eden şahıs yurda yerleştirildi #1

    Ayrıca 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs daha sonra, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

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