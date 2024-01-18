Samsun'da yaşanan olay dehşete düşürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde yaşandı.
Tartışma kavgaya dönüştü
Kemal Çakır, ağabeyi Ahmet Çakır'ın televizyon yayınını bozmak için oturdukları 3 katlı binanın çatısına çıktı.
Ardından ağabeyi de kardeşinin peşinden gitti. İkili arasında bir anda tartışma başladı.
Kısa süre sonra çıkan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Çatıdan düştü
Kavga sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafasının üstüne düşen Kemal Çakır ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü.
Hayatını kaybetti
Kemal Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı.
Ağabey Ahmet Çakır polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çakır'ın sorgusunun ardından ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Psikolojik engeli nedeniyle ev hapsi verildi
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çakır’ın yüzde 40 psikolojik engelli raporu olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet Çakır’a elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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