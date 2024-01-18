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Samsun'da kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Samsun'da kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü İki kardeş arasında oturdukları evin çatısında çıkan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüşürken taraflardan biri çatıdan düştü. Olay sonrası gözaltına alınan diğer kardeşin psikolojik sorunları olması nedeniyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.