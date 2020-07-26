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- Samsun'da, kardeşinin silahlı saldırısına uğradı
Samsun'da, kardeşinin silahlı saldırısına uğradı
Silahlı saldırıyı düzenleyen ağabeyin, kaçtığı belirtildi.
- İHA
- 26.07.2020 - 17:22
Samsun'da, kardeşlerin arasındaki husumette kan döküldü.
Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası ağabeyi S.Ö.'nün (46) silahlı saldırısına uğrayan 3 çocuk babası S.Ö. (44) sol bacağından yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı.
AĞABEYİ TARAFINDAN VURULDU
Silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs ise kaçtı. Kurşun sol bacağına saplanan S.Ö., evlerinin önünde ağabeyinin gelip kendisine tabancayla ateş açtığını ve kaçarken vurulduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.