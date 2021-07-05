Samsun’da karga kovalayan genç kız kazara kendisini vurdu

Civciv ve tavukları kargaların saldırısından korumak isteyen 16 yaşındaki Yeliz Y., eline aldığı ses tüfeğinin kazara patlamasıyla kendini vurdu. Genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Yeliz Y., evlerinin önündeki tavuk ve civcivleri kargalardan korumak istedi.

Kargaları korkutup kovalamak amacıyla eline aldığı ses tüfeği kazara ateş aldı.

Kendini çenesinden vuran Yeliz Y., kanlar içinde kaldı.

AMELİYATA ALINDI

Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, genç kızı yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Yeliz Y. ameliyata alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Uzmanlar, ses tüfeğinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, yakın mesafelerde diğer silahlar gibi öldürücü özelliğe sahip olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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