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- Samsun’da karga kovalayan genç kız kazara kendisini vurdu
Samsun’da karga kovalayan genç kız kazara kendisini vurdu
- İHA
- 05.07.2021 - 16:26
- Güncelleme : 05.07.2021 - 16:50
Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Yeliz Y., evlerinin önündeki tavuk ve civcivleri kargalardan korumak istedi.
Kargaları korkutup kovalamak amacıyla eline aldığı ses tüfeği kazara ateş aldı.
Kendini çenesinden vuran Yeliz Y., kanlar içinde kaldı.
AMELİYATA ALINDI
Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, genç kızı yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Yeliz Y. ameliyata alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Uzmanlar, ses tüfeğinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, yakın mesafelerde diğer silahlar gibi öldürücü özelliğe sahip olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’da karga kovalayan genç kız kendisini vurdu VİDEO