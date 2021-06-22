Samsun'da karısını öldüren mühendis koca, duruşma boyunca ağladı

Samsun’da evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, duruşma boyunca gözyaşı döküp ağladı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında 13 Şubat akşamı meydana gelen olayda, 50 yaşındaki mühendis Oğuz Taner Ekmenci, 46 yaşındaki 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi evlerinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması akşam geç saatlere kadar devam etti. Mihrican Ekmenci’nin anne, babası ve kardeşleri cinayetin planlı işlendiğini ve sanığın anne ve babasının da iştirak ettiğini iddia etti ve sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLAYAN KOCA: BİR ANLIK CİNNETLE BIÇAKLA BİR SFER VURDUM

Duruşma boyunca ağlayan Oğuz Taner Ekmenci verdiği ifadede, "Çok uzun süredir tartışıyoruz. Kavga ediyoruz. Olay gecesi de bağırdı çağırdı bana. Oğlumla kavga etti ben ayırdım. ’Eve para getirmiyorsun’ dedi. Geçmişten gelen birikimin etkisiyle bir anlık cinnetle mutfaktan bıçağı aldım bir sefer vurdum. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

AKLİ DENGESİNİN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Oğuz Taner Ekmenci’nin avukatı Adnan Aydın müvekkilinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek adli dengesinin ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Oğuz Taner Ekmenci’nin adli tıp kurumuna sevk edilerek akli dengesinin ve cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırmasına karar vererek duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi.