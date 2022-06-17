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    Samsun’da karne günü pencereden düşen lise öğrencisi öldü

    4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi, hayatını kaybetti. Öğrencinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • 17.06.2022 - 17:33
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    Samsun’da karne günü pencereden düşen lise öğrencisi öldü

    Samsun’un İlkadım ilçesindeki özel bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ, dengesini kaybederek Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

    Acı haberi işteyken aldılar

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Öğretmen olan babası ve bankada çalıştığı öğrenilen annesi, acı haberi iş yerinde aldı.

    Samsun’da karne günü pencereden düşen lise öğrencisi öldü #1

    Otopsi yapılacak

    Ailenin tek çocuğu olan Uludağ'ın hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve babası sinir krizi geçirdi.

    DHA’nın haberine göre Uludağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da karne günü pencereden düşen lise öğrencisi öldü #2

    Samsun’da karne günü pencereden düşen lise öğrencisi öldü #3


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