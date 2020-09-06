Samsun'da kavga eden kızlar intihara kalkıştı

Samsun'da kavga eden kızlar intihara kalkıştı

Samsun'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız, kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana olayda, yuvada kalan kız grubu arasında belinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında 2 kız, binadaki camları kırarak çıktıkları çatıda intihara kalkıştı.

POLİSLER İKNA ETTİ

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi.

Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.