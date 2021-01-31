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    Samsun’da kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yatarken bulundu

    Samsun'da kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası, dere yatağında polis tarafından baygın halde bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 05:33
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    Samsun’da kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yatarken bulundu

    Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası 73 yaşındaki Hüseyin Coruh dün saat 11.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Hüseyin Coruh’un akşam eve gelmesi üzerine hayatından endişe eden ailesi bulunması için İlyasköy Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

    DERE YATAĞINDA BAYGIN HALDE BULUNDU

    Hüseyin Coruh’un hastalığından dolayı evinin adresini bulamayacağı ifade edilirken, Atakum polisi kayıp Hüseyin Coruh’u bugün Beypınar Mahallesi’ndeki dere yatağında baygın halde buldu. Polisin sırtına alarak dereden karşıya geçirdiği yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Samsun’da kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yatarken bulundu #1

    Samsun’da kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yatarken bulundu #2

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