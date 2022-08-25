Petrol
100.72
-0.49%
Euro
18.1243
0.18%
Dolar
18.1681
0.15%
Altın
1.025
0.38%
Borsa
3137
2.50%
Bitcoin
394.664
0.05%
BTXN Coin
4.78
-3.82%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Samsun'da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu

    Dün akşamdan bu yana haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz’un cansız bedeni, pazar arabasının içinde bulundu. Yavuz’un, tabanca ile vurulduğu belirlendi.
    • 25.08.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde, dün akşamdan bu yana kayıp olan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz’un cansız bedeni, pazar arabası içinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

    Üniversite mezunu olduğu öğrenilen ve babasıyla pazarlarda meyve-sebze satan 25 yaşındaki Yavuz’un ailesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGS) kayıtlarından oğlunun idaresindeki minibüsün İncesu mevkisi tarafına geçiş yaptığını, ancak 19 Mayıs ilçesini de geçmediğini öğrendi.

    Bugün gün boyu oğlunu arayan aile, minibüsü sahilde fark etti.

    Şoför mahallinde vurulmuş olarak bulundu

    İHA’nın haberine göre; aracın yanına giden aile Mustafa Melih Yavuz'u şoför mahallinde hareketsiz halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mustafa Melih Yavuz'un tabancayla vurulmuş ve ölmüş olduğunu tespit etti.

    Samsun'da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    Mustafa Melih Yavuz'un cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu #1

    Samsun da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu #2

    Samsun da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü
    3. Sayfa

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi
    Futbol

    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

    Görüş Bildir