Samsun'da kayıp gencin cesedi, pazar arabasında bulundu

Dün akşamdan bu yana haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz’un cansız bedeni, pazar arabasının içinde bulundu. Yavuz’un, tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde, dün akşamdan bu yana kayıp olan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz’un cansız bedeni, pazar arabası içinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Üniversite mezunu olduğu öğrenilen ve babasıyla pazarlarda meyve-sebze satan 25 yaşındaki Yavuz’un ailesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGS) kayıtlarından oğlunun idaresindeki minibüsün İncesu mevkisi tarafına geçiş yaptığını, ancak 19 Mayıs ilçesini de geçmediğini öğrendi.

Bugün gün boyu oğlunu arayan aile, minibüsü sahilde fark etti.

Şoför mahallinde vurulmuş olarak bulundu

İHA’nın haberine göre; aracın yanına giden aile Mustafa Melih Yavuz'u şoför mahallinde hareketsiz halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mustafa Melih Yavuz'un tabancayla vurulmuş ve ölmüş olduğunu tespit etti.

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Soruşturma başlatıldı

Mustafa Melih Yavuz'un cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.