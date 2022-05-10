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    Samsun'da kaynanasını döven damat tutuklandı

    Boşanma aşamasında olduğu eşinin annesini apartmanın içinde darbeden cani damat, ikinci kez gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.
    • 10.05.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:24
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    Samsun'da kaynanasını döven damat tutuklandı

    Samsun'da eşi Duygu İ. ile boşanma davası süren C.İ., kanser hastası olan kayınvalidesi Faide Mermer'i geçtiğimiz günlerde acımasızca darbederek hastanelik etmişti.

    Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Bugün ise C.İ. hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

    'Haksız tahrik' iddiası

    Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden ifadesi alınan C.İ., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    Kayınvalidesinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden C.İ., "Ben de kendine vurdum. Haksız tahrik altında olay oldu." diye kendini savundu.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre zanlı, savcı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen C.İ., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Samsun'daki damat, kayınvalidesini darbetti

    Samsun da kaynanasını döven damat tutuklandı #1

    Samsun da kaynanasını döven damat tutuklandı #2

    Samsun da kaynanasını döven damat tutuklandı #3


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