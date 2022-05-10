Samsun'da kaynanasını döven damat tutuklandı

Boşanma aşamasında olduğu eşinin annesini apartmanın içinde darbeden cani damat, ikinci kez gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Samsun'da eşi Duygu İ. ile boşanma davası süren C.İ., kanser hastası olan kayınvalidesi Faide Mermer'i geçtiğimiz günlerde acımasızca darbederek hastanelik etmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bugün ise C.İ. hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

'Haksız tahrik' iddiası

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden ifadesi alınan C.İ., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kayınvalidesinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden C.İ., "Ben de kendine vurdum. Haksız tahrik altında olay oldu." diye kendini savundu.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre zanlı, savcı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen C.İ., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'daki damat, kayınvalidesini darbetti