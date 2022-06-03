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    Samsun'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Samsun Ordu karayolunda otomobil, Orman İşletme Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
    • 03.06.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 18:18
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    Samsun'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 58. kilometresi Söğütlü mevkiinde Selim Çebi idaresindeki 61 BN 760 plakalı otomobil, Mehmet Kıyak yönetimindeki 55 RM 961 plakalı Orman İşletme Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile çarpıştı.

    Kazada otomobilden yola fırlayan araç parçaları da Muhammet Efe Bal idaresindeki 26 GR 271 plakalı otomobile çarptı

    Olay yerinde can verdi

    Çarpışmanın şiddetiyle savrularak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 65 yaşındaki Yıldız Çebi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü Selim Çebi ağır yaralanırken, Mehmet Kıyak, Yaşar Gülten, Tuğba Gençer, Büşra Sever ve Songül Atalar ise yaralandı.

    Samsun’da feci kaza VİDEO

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yıldız Çebi’nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Samsun da kaza: 1 ölü, 6 yaralı #1

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