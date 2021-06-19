Samsun'da şarampole uçan sürücüleri ağaç kurtardı

Virajı alamayarak çarptığı otomobil ile birlikte 20 metre şarampole yuvarlanan araçlardaki sürücüleri ölümden uçuruma 2 metre kala önlerine çıkan ağaç kurtardı.

Samsun’un Tekekköy ilçesinde Yılmaz Toraman’ın kullandığı otomobil virajı alamayarak yol kenarında park halinde olan, içinde sürücüsü Turgut Kutbay’ın bulunduğu otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de 20 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı.

AĞAÇA SAYESİNDE DURABİLDİLER

Kazada yaralanan araç sürücüleri Yılmaz Toraman ve Turgut Kutbay’ı ölümden uçuruma 2 metre kala araçların çarparak durduğu ağaç kurtardı.

Şarampole uçan 2 araçtaki sürücülerin hayatlarını ağaç kurtardı VİDEO

YARALI KURTULDULAR

Yaralanan her iki aracın sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dik yamaçtan aşağı uçan otomobiller ise iki çekicinin birden yardımıyla güçlüklü bulundukları yerden çıkartıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





























