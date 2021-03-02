Samsun'da kaza yapan alkollü kişi sürücü olarak arkadaşını göstermek istedi

Atakum ilçseinde meydana gelen kazada 127 promil alkollü olan sürücü kaza yapınca, çağırdığı bir arkadaşını sürücü olarak göstermek istedi.

Samsun’un Atakum ilçseinde Kadir Kesim idaresindeki otomobil, Saffet Ö.'nün kullandığı arazi aracıyla Bornova ile Serdar Dağ caddelerinin kesiştiği noktada çarpıştı

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile annesi Döndü Kesim, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Polis ekipleri, arazi aracının sürücüsü olduğunu iddia eden kişinin çelişkili ifadelerinden şüphelenerek, yanındaki Saffet Ö'yü sorguladı.

YERİNE ARKADAŞINI BIRAKTI

Yapılan testte 127 promil alkollü olduğu belirlenen Saffet Ö'nün, bu yüzden kaza yerine bir arkadaşını çağırdığı ve sürücü olarak göstermeye çalıştığı öğrenildi.

''ARACI KARDEŞİM SÜRÜYORDU''

Kazada otomobilde bulunan İsmail Kesim ise, kavşağa kontrollü bir şekilde girdiklerini ancak diğer aracın çok süratli bir şekilde kendilerine çarptığını ifade etti.

Kazada annesinin ve kardeşinin yaralandığını anlatan Kesim, "Teyzemlerden evimize gidiyorduk. Aracı kardeşim sürüyordu." diye konuştu.