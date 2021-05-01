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    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı

    Tır ile çarpışan minibüs, kazanın şiddeti ile yoldan çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarında yürüyen çifte çaptı.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 15:13
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    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı

    Samsun-Ordu karayolu üzeri Kavakdibi mevkisinde, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Kadir P. yönetimindeki minibüs aynı istikamette seyir halindeki Ömer E.’nin kullandığı tır ile çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile minibüs yoldan çıktı.

    Yol kenarına savrulan minibüs, kaldırımda yürüyen çifte çarptı. çarptı.

    TALİ YOLA SAVRULDU

    Minibüsün çarptığı adam savrularak, tırın altında girerken, kadın kaldırım kenarındaki tali yola savruldu.

    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı #1

    TIRIN ALTINA GİRDİ

    Tırın altında kalan adam, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı #2

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Kazayı yaralı olarak atlatan çift, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı VİDEO

    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı #3

    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı #4

    Samsun’da kaza yapan araç kaldırımda yürüyen çifte çarptı #5

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