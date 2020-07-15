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Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan tır sürücüsü aracının içinde sıkışarak hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun -Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yılmaz Sarı idaresindeki cips yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen Halit Çelik yönetimindeki arpa yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki tır da önünde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Sadi Şahin yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.





SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada tır sürücüsü Yılmaz Sarı kaza yerinde aracının içinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer tır sürücüsü Halit Çelik ile otomobil sürücüsü Mehmet Sadi Şahin 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracının içinde sıkışan tır sürücüsünün cesedi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kaza yapan tır şoförü hayatını kaybetti VİDEO









