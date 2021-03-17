Samsun'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü'nde meydana gelen olayda, Ahmet Enes B. yönetimindeki hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki otomobil döner kavşakta çarpıştı.

Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen 29 yaşındaki Zehra Atmaca ve annesi 47 yaşındaki Ayşegül Aydemir'e çarptı.

KIZI ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tedavisi süren Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Samsun'da kazada savrulan otomobilin kadınlara çarptığı anlar VİDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.













