Samsun'da kazara 17 yaşındaki genci vuran polise tahliye

Kazara 17 yaşındaki genci vurarak ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanan komiser yardımcısı, iyi hal indirimi alarak tahliye edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 23 Aralık 2019 akşamı 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Yaşar Alperen Savaş, polis uygulamasından aracıyla kaçtı.

Bu sırada polisler, kaçan aracın peşine düştü.

Polis uygulamasında görevli bir komiser yardımcısı M.B., aracıyla kaçan Yaşar Alperen Savaş'ı yakaladı. Komiser yardımcısının silahı kazara ateş aldı ve Yaşar Alperen Savaş başından vurularak ağır yaralandı.

'EHLİYETSİZ OLDUĞU İÇİN KAÇTI' İDDİASI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak gecesi hayatını kaybetti. Savaş'ın, ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçtığı ileri sürüldü. Açığa alınıp olaydan sonra gözaltına alınan komiser yardımcısı M.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZARA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gencin ölümü üzerine yeniden gözaltına M.B., 14 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B., hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında M.B., 'olayın kazara meydana geldiğini' belirterek, üzgün olduğunu söyledi.

İYİ HALDEN TAHLİYE OLDU

M.B., önce 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. M.B.'nin tutukluluk halini de göz önünde bulunduran mahkeme, tahliyesine karar verdi.

AVUKAT İTİRAZ EDECEK

Maktul yakınlarının avukatı Adem Erol, silah kullanmanın akademik eğitimini almış bir kişiye 'bilinçli taksirle adam öldürmekten ceza verilemeyeceğini' savunarak, sanığın 'muhtemel kasıtla' cezalandırılmasını istedi. Erol, Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını söyledi.