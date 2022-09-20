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- Samsun'da kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı
Samsun'da kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı
- 20.09.2022 - 18:02
- Güncelleme : 20.09.2022 - 18:10
18 Eylül günü akşam saatlerinde Samsun'un Havza ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural’ın, iddiaya göre evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun yeğenine isabet etti
Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti. Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ameliyata alınan Ayşe Nur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Teslim olup, kazara vurduğunu söyledi
Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olup, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu söyledi.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Mehmet Tural, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.