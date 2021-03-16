Samsun'da kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı

Kendisini saldırıdan korumak için balta kullanan Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde kangal cinsi köpek, iddiaya göre yolda yürüyen Uğur Ö.'ye saldırdı.

Uğur Ö. de kendini korumak için elindeki baltayla köpeğin baş ve yüz kısmına vurdu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaralanan köpeği gören vatandaşlar fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.