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    Samsun'da kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı

    Kendisini saldırıdan korumak için balta kullanan Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 13:58
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    Samsun'da kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde kangal cinsi köpek, iddiaya göre yolda yürüyen Uğur Ö.'ye saldırdı.

    Uğur Ö. de kendini korumak için elindeki baltayla köpeğin baş ve yüz kısmına vurdu.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Yaralanan köpeği gören vatandaşlar fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Samsun da kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı #1

    Samsun da kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı #2

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