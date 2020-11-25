Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da kendisine sosyal mesafe uyarısı yapan adamı hastanelik etti

Samsun'da kendisine sosyal mesafe uyarısı yapan adamı hastanelik etti

Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından sosyal mesafeye uyması yönünde uyarı alınca şiddete başvurdu.