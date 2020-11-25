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    Samsun'da kendisine sosyal mesafe uyarısı yapan adamı hastanelik etti

    Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından sosyal mesafeye uyması yönünde uyarı alınca şiddete başvurdu.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 16:20
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    Samsun'da kendisine sosyal mesafe uyarısı yapan adamı hastanelik etti

    Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde, T.A.(21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A.'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu.

    SOSYAL MESAFE UYARISI HASTANELİK ETTİ

    Bu sırada A.A.'nın "Fazla yaklaşma, korona virüs var" demesi üzerine tartışma çıktı.

    Tartışmada T.A., saldırdığı A.A.'yı darp etti.

    Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Samsun da kendisine sosyal mesafe uyarısı yapan adamı hastanelik etti #1

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