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- Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi
Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi
Şüpheli olduğu belirlenen ikamette ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 12 kenevir bitkisi ile kubar esrar maddesi ele geçirildi.
- İHA
- 02.09.2021 - 09:37
Samsun’da, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çarşamba ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların sonucunda, Yukarı Donurlu Mahallesi'nde şüpheli bir ikamet olduğunu tespit etti.
S.D. (22) isimli şahsın yaşadığı ikamet ve eklentilerinde aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramalarda 12 adet kenevir bitkisi ve kesilerek kurutulmaya bırakılmış 123 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
S.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.