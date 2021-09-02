Euro
9.8215
-0.02%
Dolar
8.2752
-0.1%
Altın
483.41
-0.03%
Borsa
1.48
0.42%
Bitcoin
410.999
4.77%
EXEN Coin
25.06
0.03%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

    Şüpheli olduğu belirlenen ikamette ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 12 kenevir bitkisi ile kubar esrar maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

    Samsun’da, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Çarşamba ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların sonucunda, Yukarı Donurlu Mahallesi'nde şüpheli bir ikamet olduğunu tespit etti.

    S.D. (22) isimli şahsın yaşadığı ikamet ve eklentilerinde aramalar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Aramalarda 12 adet kenevir bitkisi ve kesilerek kurutulmaya bırakılmış 123 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    S.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir