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Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

Samsun’da kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

Şüpheli olduğu belirlenen ikamette ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 12 kenevir bitkisi ile kubar esrar maddesi ele geçirildi.