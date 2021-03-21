Samsun’da kılıçla yaraladıkları şahsın baba evine pompalı tüfekle saldırdılar

Aracı ile seyir halindeyken kılıçlı şahıslar tarafından saldırıya uğrayan şahsın baba evine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Engin Aydın isimli bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken yolu iki otomobilde bulunan 8 kişi tarafından kesildi.

Canikli ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Aydın’ın aracını yoldan çıkaran şahıslar, 1 buçuk metrelik kılıçla Aydın’ı boğazından yaraladı.

TEDAVİYE ALINDI

Sol kolunun kırılması ile boynundan yara alan Aydın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Hastaneden taburcu olan şahsın baba evine ise pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.

Tüfekten çıkan saçmalar birinci katta bulunan dairenin dış kapı, duvar ve elektrik saati panosuna isabet etti.

Saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Evin önünde ve yolun kenarında 4 adet tüfek kartuşu ve 2 adet tıpa ele geçirildi.

“ADALETE GÜVENİYORUZ”

Kılıçlı saldırıdan canını zor kurtaran Engin Aydın, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Cuma akşamı evime giderken yolum iki araçla gelen şahıslar tarafından kesildi. Aracıma çarpıp beni yoldan çıkardılar Sonra da 8 kişi bana saldırdı. Saldırganların elinde kılıç da vardı. 1,5 metrelik kılıçla saldırıp, kolumu kılıçla kırdılar. Boynumdan yaraladılar. Ölümden zor kurtuldum. Bana saldıran kişilerin isimlerini polise bildirdim. Aynı şahıslar dün akşam da babamın evine pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulundular. Bu şahıslar bizim canımıza zarar vermeden yakalanıp gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Yoksa biz öldükten sonra mı yakalanıp tutuklanacaklar. Bu konuda adalete güveniyoruz."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.