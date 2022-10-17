Samsun'da sevgilisiyle tartışırken saldırıya uğradı: Gözünü kaybetti

Atakum'da kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan diş teknisyeni sol gözüne darbe aldı. Genç adam sol gözünün görme yetisini kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 Eylül günü akşam saatlerinde 40 yaşındaki Diş Teknisyeni Selahattin Yekta, kız arkadaşı ile birlikte sahilde yürüyüşe gitti.

Bu sırada tartışma yaşayan çifti gören 4 kişi, Yekta'ya saldırdı.

Yekta hastaneye götürüldü

Gözüne darbe alan Yekta, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Özel hastaneden ayrılarak Ankara'ya giden Yekta, burada Hacettepe Hastanesi'nde tedavisine devam etti.

Yaralı sol gözünü kaybetti

Bir süre burada tedavi gören Yekta'nın aldığı darbe sonucu sol gözü görme yetisini kaybetti.

Şüpheliler yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, kimliğini tespit ettiği 20 yaşındaki Emirhan Uyal ve 18 yaşındaki F.Y.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Uyal tutuklandı, F.Y.Y. de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Ekipler diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sonuç olarak gözümü kaybettim"

Olay sonucu gözünü kaybedince hayatının karardığını belirten Yekta, "Olay tesadüf gibi oldu. Kız arkadaşımla sahilde oturuyordum. Bir şekilde kendi aramızda münakaşamız oldu. Bunu da diğer arkadaşlar herhalde yanlış anladılar. Benim üzerime geldiler, ‘Ne oluyor falan diye. Ben de, ‘İşinize bakın’ dedim ve direkt daldılar. Çok fazla bir şey gelişmedi.

Sonra kız arkadaşım, ‘Size ne, biz kendi aramızda tartışıyoruz’ dese de, onlar vurmaya devam ettiler. Sonuç olarak gözümü kaybettim. Bana herhangi bir cisimle vurduklarını görmedim ama doktorlar sert bir cisim gözünü parçalamış, dediler. Ama tam olarak ne olduğu belli değil. Bu benim gözlüğüm de olabilir veya o şahısların ellerinde bir şey de olabilir. Bilemiyorum." dedi.

"Kız arkadaşımı da neden döveyim"

DHA'nın haberine göre, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Yekta, "Emniyet bu konu üzerinde ciddi bir şekilde duruyor. Birkaç kişiyi almışlar. Ben ilk bana vuran kişiyi gördüm, diğerlerini de kız arkadaşım biliyor. Ben daha önce hiç sabıkası olmayan biriyim, kız arkadaşımı da neden döveyim ki? Ki zaten kız arkadaşım da araya girdi olay sırasında. Kendisi de 1-2 yumruk yedi. Ben diş teknisyeni bir vatandaşım. Bu olay benim hayatımı bitirdi. Ben daha ne diyeyim ki?" diye konuştu.