Samsun'da kız çocuklarına cinsel zorbalık uygulayan şahıs serbest bırakıldı

Kendisini 13 yaşlarında tanıtan 30 yaşındaki adam, sosyal medya üzerinden kız çocuklarından uygunsuz fotoğraflar istedi. Ekipler tarafından yakalanan zorba, mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İtalya, Almanya ve İngiltere birimleri ile koordineli yürüttüğü operasyonda, sosyal medyada kız çocuklarını tuzağa düşüren şahıs yaklandı.

KIZ ÇOCUKLARININ KAMERA KARŞISINDA SOYUNMASINI İSTEDİ

Sosyal medyada 13-15 yaşında gibi davranan ve genellikle yurt dışında bulunan 9-11 yaşlarındaki kız çocuklarını kandırıp, cinsel zorbalık yaparak çocukların kamera karşısında soyunmalarını sağlayan, bunu yapmayan kız çocuklarını ise görüntülerini internet ortamında yaymakla tehdit eden inşaat mühendisi Ç.Ç (30), polislerin düzenlediği operasyonda evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Siber polisi tarafından gözaltına alınan Ç.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ç.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS EKİPLERİNDEN EBEVEYNLERE UYARI

Siber polisi, özellikle ailelere çocuklarının internet ortamında da olsa tanımadığı kişiler ile profilleri erkek veya kız çocuğu gibi görünse de diyaloğa geçmemeleri, bu gibi platformlarda çocukların cinsel tacize maruz kalabilecekleri konusunda uyardı.