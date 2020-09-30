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- Samsun'da kızını bıçaklayan baba tutuklandı
Samsun'da kızını bıçaklayan baba tutuklandı
18 yaşındaki kız, annesi ile babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken, bıçaklı saldırının hedefi oldu.
- DHA
- 30.09.2020 - 15:00
Samsun'da çıkan tartışmada kan döküldü.
Dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Yahya Muhammed Al Anı, 46 yaşındaki eşi Bafol Kadhim Al Saad ile tartışmaya başladı.
KIZINI BIÇAKLADI
Kavga üzerine Anı'nın 18 yaşındaki kızı Yasemen Abduljabbar, araya girerek annesiyle babasını ayırmak istedi. Bu sırada baba Anı, kızını karnından bıçakladı.
Yasemen Abduljabbar kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA TUTUKLANDI
Abduljabbar, ilk müdahalelnin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Şüpheli Yahya Muhammed Al Anı gözaltına alındı. Anı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.