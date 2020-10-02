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    Samsun'da kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı

    Samsun'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 12:55
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 12:55
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    Samsun'da kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı

    Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Z.T., evlerinde yaşanan tartışma sırasında kocası K.T.'yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı.

    112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan K.T., tedavi altına alındı.

    ŞİDDET UYGULUYORDU DEDİ

    Z.T. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Kocasının boğazını sıktığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri süren genç kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

    Samsun da kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı #1

    SERBEST KALDI

    Polisteki sorgusu tamamlanan Z.T., bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun da kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı #2

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