İlkadım ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü, kanala yuvarlandı. Ters dönen araç içerisinde yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Ömer Faruk Aslan kontrolündeki 55 DC 783 plakalu hafif ticari araç kontrolden çıktı.

KANALA YUVARLANDI

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, kanala yuvarlanarak ters döndü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan araç sürücüsü ise olay bölgesine sevk edilen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kontrolden çıkan araç kanala yuvarlandı VİDEO