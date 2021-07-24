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Samsun'da konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı

Samsun'da konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı

Aralarında alacak-verecek meselesi olan bir kişinin konuşmak için çağırdığı ormanlık alana giden şahıs burada silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.