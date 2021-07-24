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- Samsun'da konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı
Samsun'da konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı
Aralarında alacak-verecek meselesi olan bir kişinin konuşmak için çağırdığı ormanlık alana giden şahıs burada silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.
- İHA
- 24.07.2021 - 09:52
Samsun’un Canik ilçesinde O.K.(37) aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen H.G.’nin kendisini telefonla arayarak konuşmak ve birlikte içki içmek davet ettiği ormanlık alana gitti.
SİLAHLA YARALANDI
Burada H.G.’nin silahlı saldırısına uğrayan O.K. sol bacağının 2 yerinden vurularak yaralandı.
Yaralı halde kendi aracıyla bir süre giden O.K. daha sonra ambulans çağırarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SALDIRGAN KAÇTI
Olaydan sonra kaçan H.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.