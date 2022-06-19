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    Samsun'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

    Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 19.06.2022 - 15:29
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    Samsun'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

    Samsun - Ankara Karayolu Mahmutlu mevkisinde E.C'nin kullandığı otomobil, köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

    İHA'nın haberine göre; yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra devrilen araç, yolun sağındaki restoran önünde park halindeki otomobile çarparak durabilirdi.

    2 yaralı

    Aracın kırılarak savrulan cam parçaları park halindeki plakalı otomobile zarar verdi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan S.K. (32) yaralandı.

    Sağlık durumları iyi

    Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Samsun da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı #1


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