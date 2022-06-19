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- Samsun'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Samsun'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 19.06.2022 - 15:29
Samsun - Ankara Karayolu Mahmutlu mevkisinde E.C'nin kullandığı otomobil, köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
İHA'nın haberine göre; yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra devrilen araç, yolun sağındaki restoran önünde park halindeki otomobile çarparak durabilirdi.
2 yaralı
Aracın kırılarak savrulan cam parçaları park halindeki plakalı otomobile zarar verdi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan S.K. (32) yaralandı.
Sağlık durumları iyi
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.