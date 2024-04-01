Samsun'da köpek kavgasında 17 yaşındaki genç bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sattığı köpek yavrusunu yolcu otobüsü ile Tokat'a göndermek isteyen 17 yaşındaki A.Y., yolcu otobüsü firmasına köpeği teslim edip 350 lira da ücret ödedi.
Otobüs firması çalışanları köpeği satın alan Tokat'taki kadını telefonla arayarak köpeği götürdüklerinde 650 lira daha ücret istedi.
Köpeği satın alan kadın durumu telefonla A.Y.'ye haber verdi.
Otogara giden A.Y. ve dayısı ile firma çalışanları arasında kavga çıktı.
Kasığından bıçaklandı
Otobüs firması çalışanı A.B. (52), A.Y.'yi kasığından bıçakla yaraladı.
Kanlar içinde kalan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
A.B. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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