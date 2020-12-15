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    Samsun'da 'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti

    Samsun’da dışarıdan eve gelince kapıyı açan annesinin "Korona var, elini lavaboda yıka" diyen annesine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 22:40
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    Samsun'da 'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti

    Samsun’un İlkadım içesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam C.E.(46), alkollü bir şekilde dışarıdan eve geldi. Oğluna dış kapıyı açan anne H.E.(66) korona virüs olduğunu söyleyerek ikametin dışındaki lavaboda elini yıkamasını istedi.

    ANNESİNİ DARBETTİ, ÜSTÜNE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

    Bu sırada kalçasında ve bacağından protez bulunan annesini iterek sırt üstü yere düşürdüğü ileri sürülen C.E.’nin mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesine doğru savurarak tehditlerde bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

    C.E., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

    Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    Samsun da Korona var, elini yıka diyen annesini darbetti #1

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