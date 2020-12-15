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Samsun'da 'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti

Samsun'da 'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti

Samsun’da dışarıdan eve gelince kapıyı açan annesinin "Korona var, elini lavaboda yıka" diyen annesine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.