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    Samsun'da kumarhane baskını: 15 kişiye 30 bin TL ceza

    Polisin baskın düzenlediği evde kumar oynarken yakalanan 15 şüpheliye, 30 bin TL para cezası kesildi.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 17:40
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    Samsun'da kumarhane baskını: 15 kişiye 30 bin TL ceza

    Emniyetin kumar oynayanlara karşı mücadelesi sürüyor.

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Rasathane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

    Eve baskın düzenleyen ekipler, masaların üzerinde 68 deste iskambil kağıdı ele geçirdi.

    RUHSATSIZ TABANCASINI ÇÖPE ATTI

    Arama sırasında polisleri fark eden Ü.B., ruhsatsız tabancasını çöpe atarak saklamaya çalıştı.

    15 KİŞİYE 30 BİN TL CEZA

    Polis tabancaya el koyarken, evde bulunan 15 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

    Samsun da kumarhane baskını: 15 kişiye 30 bin TL ceza #1

    Samsun da kumarhane baskını: 15 kişiye 30 bin TL ceza #2

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