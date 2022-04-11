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- Samsun'da kumarhane baskını: 34 suçüstü
Samsun'da kumarhane baskını: 34 suçüstü
Jandarma ekiplerince kahvehaneye düzenlenen baskında yakalanan 34 şüpheliye, kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplamda 61 bin 846 lira ceza verildi.
- 11.04.2022 - 18:00
- Güncelleme : 11.04.2022 - 18:02
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gökçeçakmak Mahallesi'nde, jandarma ekiplerince bir kumarhaneye baskın düzenlendi.
İHA'nın haberine göre; kahvehaneye yapılan baskında 'tombala' adı verilen kumar oynayan 34 kişi suçüstü yakalandı.
Suç aletleri ele geçirildi
Jandarma ekipleri 34 adet tombala kağıdı, 90 adet tombala taşı ve kumar parası 5 bin 430 lira paraya el koydu.
Kişi başı bin 819 lira ceza
Kumar oynayan 34 kişiye kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 61 bin 846 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, kahvehane sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.