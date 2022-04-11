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    Samsun'da kumarhane baskını: 34 suçüstü

    Jandarma ekiplerince kahvehaneye düzenlenen baskında yakalanan 34 şüpheliye, kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplamda 61 bin 846 lira ceza verildi.
    • 11.04.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 18:02
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    Samsun'da kumarhane baskını: 34 suçüstü

    Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gökçeçakmak Mahallesi'nde, jandarma ekiplerince bir kumarhaneye baskın düzenlendi.

    İHA'nın haberine göre; kahvehaneye yapılan baskında 'tombala' adı verilen kumar oynayan 34 kişi suçüstü yakalandı.

    Suç aletleri ele geçirildi

    Jandarma ekipleri 34 adet tombala kağıdı, 90 adet tombala taşı ve kumar parası 5 bin 430 lira paraya el koydu.

    Kişi başı bin 819 lira ceza

    Kumar oynayan 34 kişiye kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 61 bin 846 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, kahvehane sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

    Samsun da kumarhane baskını: 34 suçüstü #1


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