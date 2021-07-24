Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
287.307
3.43%
EXEN Coin
24.76
-2.13%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Samsun'da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü

    Komşusunun kurbanlık boğasının saldırısına uğrayan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü

    Samsun'un Çarşamba ilçesinin Porsuk Mahallesi'nde ikamet eden 61 yaşındaki Bilal Baylan, kendi kurbanını kestikten sonra komşusuna yardıma gitti.

    Kurbanlık boğa, kesim için hazırlandığı sırada bağlı olduğu traktörün arkasında aniden ürkerek etrafa koşturmaya başladı.

    Boğanın ipini tutanlar zapt etmeye çalışsa da fayda etmedi.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Sağa sola saldıran boğa, bu sırada yardım için gelen Bilal Baylan'ı boynuzlarıyla yere düşürdü.

    Daha da kontrolden çıkan boğa, sonrasında arka ayaklarını yaşlı adama vurup, yere savurdu.

    Kurbanlık boğanın Baylan'a saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Samsun'da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti VİDEO

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri ile ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen 1 çocuk babası Bilal Baylan, bugün hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü #1

    Samsun da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir