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- Samsun'da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü
Samsun'da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam öldü
- İHA
- 24.07.2021 - 17:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Porsuk Mahallesi'nde ikamet eden 61 yaşındaki Bilal Baylan, kendi kurbanını kestikten sonra komşusuna yardıma gitti.
Kurbanlık boğa, kesim için hazırlandığı sırada bağlı olduğu traktörün arkasında aniden ürkerek etrafa koşturmaya başladı.
Boğanın ipini tutanlar zapt etmeye çalışsa da fayda etmedi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Sağa sola saldıran boğa, bu sırada yardım için gelen Bilal Baylan'ı boynuzlarıyla yere düşürdü.
Daha da kontrolden çıkan boğa, sonrasında arka ayaklarını yaşlı adama vurup, yere savurdu.
Kurbanlık boğanın Baylan'a saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Samsun'da kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti VİDEO
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri ile ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen 1 çocuk babası Bilal Baylan, bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.