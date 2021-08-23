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    Samsun'da maganda kurşunuyla vurulan bebek, koronaya yakalandı

    Salıncakta sallandığı sırada göğsüne gelen kurşunun ardından tedavi altına alınan 2 yaşındaki Berkin, kritik durumu atlattı. Minik Berkin'in bu sefer de koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 17:46
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    Samsun'da maganda kurşunuyla vurulan bebek, koronaya yakalandı

    Dün saat 21.30 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda salıncakta sallanan 2 yaşındaki Berkin Aydemir, aniden düştü.

    Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    SOL KOLUNDAN GİRİP GÖĞSÜNE SAPLANDI

    Durumu ağırlaşan Aydemir'in, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in, maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip göğsüne saplandığı tespit edildi.

    Samsun da maganda kurşunuyla vurulan bebek, koronaya yakalandı #1

    KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Başarılı geçen ameliyatın ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Berkin’in, hayati tehlikeyi atlattığı ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, hastanedeki izole edilen karantina servisi odasında annesi Yeliz Aydemir ile birlikte karantina altına alındığı öğrenildi.

    Samsun da maganda kurşunuyla vurulan bebek, koronaya yakalandı #2

    MERMİ BALİSTİK İNCELEMEDE

    Anne ve çocuğunun tedavileri sürerken, Berkin'in omzundan çıkartılan mermi de adli makamlar tarafından balistik incelemeye alındı. Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespiti için başlattığı çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

    Samsun da maganda kurşunuyla vurulan bebek, koronaya yakalandı #3

    Samsun da maganda kurşunuyla vurulan bebek, koronaya yakalandı #4

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