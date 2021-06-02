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    Samsun'da mahkumları taşıyan cezaevi ring aracı devrildi

    Devrilen ring aracının içerisinde bulunan 5'i asker olmak üzere 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 15:24
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    Samsun'da mahkumları taşıyan cezaevi ring aracı devrildi

    Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kızılcıören Mahallesi Havza karayolu üzerinde, mahkumları taşıyan 10 Z 1230 plakalı cezaevi ring aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

    KAMYONA ÇARPIP DEVRİLDİ

    Yağışlı hava nedeniyle yoldan çıkan ring aracı, park halindeki 55 K 7954 plakalı kamyona çarpıp, devrildi.

    Kazada, Astsubay M.D., Uzman Çavuşlar S.Ş., S.B. H.P., M.B., cezaevi personeli şoförler H.B., R.A. ile hükmülüler A.S.B., H.Y. ve R.Y. yaralandı.

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    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Samsun da mahkumları taşıyan cezaevi ring aracı devrildi #4

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