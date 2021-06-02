Samsun'da mahkumları taşıyan cezaevi ring aracı devrildi

Devrilen ring aracının içerisinde bulunan 5'i asker olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kızılcıören Mahallesi Havza karayolu üzerinde, mahkumları taşıyan 10 Z 1230 plakalı cezaevi ring aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

KAMYONA ÇARPIP DEVRİLDİ

Yağışlı hava nedeniyle yoldan çıkan ring aracı, park halindeki 55 K 7954 plakalı kamyona çarpıp, devrildi.

Kazada, Astsubay M.D., Uzman Çavuşlar S.Ş., S.B. H.P., M.B., cezaevi personeli şoförler H.B., R.A. ile hükmülüler A.S.B., H.Y. ve R.Y. yaralandı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



