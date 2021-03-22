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Samsun'da marketlerden hırsızlık yapan hemşire yakalandı

Samsun'da marketlerden hırsızlık yapan hemşire yakalandı

Samsun'da müşteri gibi gittiği iki ayrı marketten gıda maddesi çaldığı iddia edilen hemşire, polis tarafından gözaltına alındı.