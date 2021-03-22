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    Samsun'da marketlerden hırsızlık yapan hemşire yakalandı

    Samsun'da müşteri gibi gittiği iki ayrı marketten gıda maddesi çaldığı iddia edilen hemşire, polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 18:57
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    Samsun'da marketlerden hırsızlık yapan hemşire yakalandı

    Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndaki iki ayrı markette meydana gelen olayda iddiaya göre, özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen H.H.Ö. (34), gittiği marketlerde yanında götürdüğü çantaya koyduğu kaşar peyniri, kuruyemiş ve çeşitli gıda maddelerinin parasını ödemeden yalnızca aldığı ekmeğin parasını kasada ödeyip kaçtı.

    HEMŞİRENİN MARKET HIRSIZLIĞI UZUN SÜRMEDİ

    İki ayrı marketten aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen H.H.Ö., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

    Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.H.Ö., savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun da marketlerden hırsızlık yapan hemşire yakalandı #1

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