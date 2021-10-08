Samsun'da merdivenden düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti

Samsun'da evinin merdivenlerinden düşerek yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 4 Ekim'de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, evinin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen 77 yaşındaki Güven Galip Uncu ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATA TUTUNAMADI

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.