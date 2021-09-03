Samsun'da meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı

Salıpazarı-Çarşamba yolu üzerinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Salıpazarı-Çarşamba yolu Çay Mahallesi Çubukçuoğlu Caddesi üzerinde, seyir halinde olan Nuriye Y. yönetimindeki 34 BPE 453 plakalı otomobille, Gökhan D. idaresindeki 61 BC 309 plakalı otomobil çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bekir Şahin, otomobil sürücüleri Nuriye Y., Gökhan D., Efe E., İshak K., Zeynep K., Zümra K., Rukiye K. Arzu K., Göksel K. ve Sündüs A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.