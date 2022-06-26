Meyhanede S.D. ile kavge eden grup, kişiye meydan dayağı attı. Meyhanede başlayıp kafaede biten kavga görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'un Atakum ilçesineki bir meyhanede tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini kavgaya bırakınca şahıslardan S.D., kaçarak kendini meyhanenin tuvaletine kilitledi.

Tuvaletin kapısını kırıp dövdüler

S.D.'nin arkasından tuvalete gelen bir grup şahıs, tuvaletin kapısını kırmak istedi. Zorlamanın ardından kapıyı kıran bir grup şüpheli, S.D.'yi dövmeye devam etti.

Dayak yiyen adam, kaçarak çanını kurtarmak istedi.

Başka bir kafeye kaçtı

Bitişikte bulunan bir kafeye kaçan S.D., burada de peşinden gelenlerden meydana dayağı yedi.

Samsun'da meyhanede başlayan kavga kafede bitti ViDEO

Yere düşmesine rağmen dövmeye devam ettiler

Kendini kafenin kenarından dışarı atarak saldırıdan kurtulmak isteyen S.D., kırılan camla birlikte yere düştü ancak düştüğü yerde de saldırı saldırı devam etti.

S.D. hastaneye kaldırıldı

Hastanelik olan S.D., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kimliği belirsiz şahıslar kayıplara karıştı.

Dayak yiyen kişi geçtiğimiz ay bir olaya karışmış

Diğer yandan, saldırıya uğrayan S.D.'nin 16 Mayıs tarihinde Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada müvekkilleri ile görüşen Avukat Adem Erol'u silah kabzası ile darp eden kişi olduğu, olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.