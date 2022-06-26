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- Samsun'da meyhanede başlayan kavga kafede bitti
Samsun'da meyhanede başlayan kavga kafede bitti
- 26.06.2022 - 14:40
- Güncelleme : 26.06.2022 - 15:47
Samsun'un Atakum ilçesineki bir meyhanede tartışma çıktı.
Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini kavgaya bırakınca şahıslardan S.D., kaçarak kendini meyhanenin tuvaletine kilitledi.
Tuvaletin kapısını kırıp dövdüler
S.D.'nin arkasından tuvalete gelen bir grup şahıs, tuvaletin kapısını kırmak istedi. Zorlamanın ardından kapıyı kıran bir grup şüpheli, S.D.'yi dövmeye devam etti.
Dayak yiyen adam, kaçarak çanını kurtarmak istedi.
Başka bir kafeye kaçtı
Bitişikte bulunan bir kafeye kaçan S.D., burada de peşinden gelenlerden meydana dayağı yedi.
Samsun'da meyhanede başlayan kavga kafede bitti ViDEO
Yere düşmesine rağmen dövmeye devam ettiler
Kendini kafenin kenarından dışarı atarak saldırıdan kurtulmak isteyen S.D., kırılan camla birlikte yere düştü ancak düştüğü yerde de saldırı saldırı devam etti.
S.D. hastaneye kaldırıldı
Hastanelik olan S.D., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kimliği belirsiz şahıslar kayıplara karıştı.
Dayak yiyen kişi geçtiğimiz ay bir olaya karışmış
Diğer yandan, saldırıya uğrayan S.D.'nin 16 Mayıs tarihinde Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada müvekkilleri ile görüşen Avukat Adem Erol'u silah kabzası ile darp eden kişi olduğu, olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.