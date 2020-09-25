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    Samsun'da mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı

    Derecik Mezarlığı'nda kavga eden mezarcılar, gittikleri hastanede de birbirlerine girdi. Bıçak, falçata ve makasın kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 22:26
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    Samsun'da mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı

    Samsun'da Derecik Mezarlığı yanında iki ayrı mezarcı arasında kavga çıktı. Kavgada Y.T. ile babası S.T. ve karşı taraftan olan T.Ş. darp sonucu yaralandı.

    Y.T. ve S.T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Darp sonucu yaralanan T.Ş. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Samsun'da mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı VİDEO


    HASTANEDE DE KAVGA ETTİLER

    T.Ş.'nin kardeşleri O.Ş., B.Ş. ve U.Ş. de onunla hastaneye gitti. İki grup hastanede karşılaşınca travma odasını savaş alanına çevirdi. İki grup arasında yaşanan bıçak, makas ve falçatalı kavgada Y.T., babası S.T. ile T.Ş., O.Ş., B.Ş. ve U.Ş. kardeşler yaralandı.

    Hastaneye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Birbirlerini yaralayan 6 kişi tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı #1

    Samsun da mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı #2

    Samsun da mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı #3

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