Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
393.553
-1.91%
EXEN Coin
25.92
0.07%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Samsun'da minibüs ağaca çarptı

    Samsun'da minibüsün yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da minibüs ağaca çarptı

    Samsun'un Salıpazarı ilçesi Yeşilköy yolu üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Kerim Ç. idaresindeki 52 DK 454 plakalı minibüs yoldan çıkıp ağaca çarptı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, araç sürücüsü Kerim Ç. ile Yasin Hamza A. yaralandı.

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Samsun da minibüs ağaca çarptı #1

    Samsun da minibüs ağaca çarptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir