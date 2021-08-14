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Samsun'da minibüs ağaca çarptı
Samsun'da minibüsün yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 14.08.2021 - 18:26
Samsun'un Salıpazarı ilçesi Yeşilköy yolu üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Kerim Ç. idaresindeki 52 DK 454 plakalı minibüs yoldan çıkıp ağaca çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araç sürücüsü Kerim Ç. ile Yasin Hamza A. yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.