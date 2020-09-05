Samsun’da minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Yol kenarında yürürken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Hurşit D., (83) idaresindeki 06 DF 4555 plakalı minibüs, iddialara göre sürücüsünün bir otomobili sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolda yürüyen 54 yaşındaki Mustafa Önal'a arkadan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Önal, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Mustafa Önal, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.