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    Samsun'da motokurye, yayaya çarptı

    Motosikletli kuryenin yayaya çarparak kaldırıma fırlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 17:27
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    Samsun'da motokurye, yayaya çarptı

    Samsun'un İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Kale Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında motosikletli kurye, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Barutçu isimli vatandaşa çaptı.

    Çarpmanın şiddetiyle yaya takla atarak kaldırıma yuvarlandı. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından ve bacağından yaralanan Barutçu, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Motosiklet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun'da motokurye, yayaya çarptı VİDEO


    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Samsun da motokurye, yayaya çarptı #1

    Samsun da motokurye, yayaya çarptı #2

    Samsun da motokurye, yayaya çarptı #3

    Samsun da motokurye, yayaya çarptı #4

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