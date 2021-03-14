Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
452.384
1.42%
EXEN Coin
13.95
-4.51%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Samsun'da motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı

    Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 19:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı

    Samsun'un Canik ilçesi Hasköy mahallesinde yaşayan Barış Keskin, odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü yitirdi.

    Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir