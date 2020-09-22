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    Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü

    Bafra ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 07:23
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    Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü

    Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 52. kilometresi Lengerli mevkisinde saat 02.15'te meydana gelen kazada, Volkan Yıldırım idaresindeki motosiklet bordür taşına çarparak refüje devrildi ve çam ağacına çarptı.

    Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Yıldırım, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da motosiklet kazası: 1 ölü #1

    Samsun da motosiklet kazası: 1 ölü #2

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