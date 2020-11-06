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    Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

    Atakum ilçesinde motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 06:07
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    Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

    Samsun’un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mert Doğdu Kaplan (18) idaresindeki 55 AEJ 811 plakalı motosiklet, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak önce orta refüj bordur taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde, motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da motosiklet kazası: 2 ölü #1

    Samsun da motosiklet kazası: 2 ölü #2

    Samsun da motosiklet kazası: 2 ölü #3

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