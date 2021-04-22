- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun’da motosiklet sürücüsü ile bisiklet çarpıştı
Samsun’da motosiklet sürücüsü ile bisiklet çarpıştı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü kazanın şiddeti ile savruldu. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 22.04.2021 - 14:14
Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Yeni Şehir Merkezi Yolu üzerinde, Kenan A. idaresindeki otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.