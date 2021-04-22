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    Samsun’da motosiklet sürücüsü ile bisiklet çarpıştı

    Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü kazanın şiddeti ile savruldu. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 14:14
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    Samsun’da motosiklet sürücüsü ile bisiklet çarpıştı

    Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Yeni Şehir Merkezi Yolu üzerinde, Kenan A. idaresindeki otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Samsun’da motosiklet sürücüsü ile bisiklet çarpıştı #1

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